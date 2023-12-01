Результаты ноябрьского социологического исследования группы «Рейтинг» показали, что 60% опрошенных граждан Украины убеждены, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в покупках и развлечениях, информирует «НБН».

При этом 36% участников соцопроса считают, что украинцы должны стараться жить полноценной жизнью, несмотря на то, что в стране продолжаются боевые действия. Что интересно, такое мнение чаще высказывали респонденты из столицы и освобожденных от российских оккупантов территорий. В то же время за самоограничение в основном выступают на западе страны.

Также соцопрос показал, что 49% жителей Украины не строят планы на будущее во время войны. При этом 12% респондентов планируют свою жизнь на несколько лет, 8% опрошенных — на год, 7% — на полгода и 22% всего на несколько месяцев.

Ранее украинцы рассказали, как война повлияла на их психику.