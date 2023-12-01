Как информирует «НБН», в своем интервью для агентства АР Зеленский заявил, что Киеву очень хотелось бы лучшего результата во время контрнаступления ВСУ. Но для желаемых результатов Украина не имеет достаточно сил.

Отвечая на вопрос о том, доволен ли президент результатами контрнаступления, Зеленский сказал:

Мы бы очень хотели более быстрых результатов. К большому сожалению, с этой точки зрения мы не достигли желаемых результатов, и это факт.

Согласно словам лидера Украины, «нашей стране не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов». Помимо того, ограничения не разрешают быстрому наступлению.

Глава государства добавил:

Однако это вовсе не значит, что нам стоит опускать руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в собственных действиях и мы ведем борьбу за то, что принадлежит именно нам.

Также он добавил, что на протяжении нескольких последних месяцев были некоторые положительные моменты на фронте. В частности, Украина смогла достичь определенных территориальных достижений против лучше вооруженного врага.

Мы теряем людей, я не доволен этим. Мы не получили всего оружия, которое бы хотелось получить. Я не могу быть доволен, но и жаловаться сильно не могу, — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Гончаренко на слова Зеленского о начале фортификационных работ на севере и востоке страны.