Как информирует «НБН», оборонное ведомство Украины опубликовало соответствующие кадры в социальной сети Х («Твиттер»).

На видео можно увидеть, как бойцы 14 Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, на котором показано уничтожение артиллерией базы оккупантов для ремонта бронированной техники.

При этом в Минобороны Украины сообщили:

Профессиональная и эффективная работа наших воинов 14-й отдельной бригады. В результате были ликвидированы бронированная техника оккупантов, а также грузовик и танкоремонтная база.

Professional and effective work of our warriors from the 14th Separate Regiment.



As a result, occupier's armored vehicles, a tank repair base and a truck were destroyed. pic.twitter.com/iVC6ZLUUIw — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 3, 2023

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России военный за рулем транспортного средства влетел на большой скорости в толпу пеших призывников.