Как информирует «НБН», оборонное ведомство Украины опубликовало соответствующие кадры в социальной сети Х («Твиттер»).
На видео можно увидеть, как бойцы 14 Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, на котором показано уничтожение артиллерией базы оккупантов для ремонта бронированной техники.
При этом в Минобороны Украины сообщили:
Профессиональная и эффективная работа наших воинов 14-й отдельной бригады. В результате были ликвидированы бронированная техника оккупантов, а также грузовик и танкоремонтная база.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России военный за рулем транспортного средства влетел на большой скорости в толпу пеших призывников.