Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

В частности, в сообщении отмечается, что сотрудники Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях получили информацию о том, что на линии боевого соприкосновения в Сватовском районе оккупанты разместили бронированную технику, а также целый склад с боеприпасами.

В сообщении отмечается следующее:

Далее были два ночных боевых вылета БПЛА. В итоге цели успешно поражены.

На опубликованном соответствующем видео можно увидеть удачное попадание по технике российских захватчиков.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором запечатлено, как бойцы ВСУ уничтожили рембазу оккупационных сил.