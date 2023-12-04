Как информирует «НБН», с таким заявлением Лубинец выступил в эфире национального телемарафона.

При этом он напомнил, что не так давно впервые за все время состоялось посещение 119 украинских военнопленных на территории России. Представителям Украинского государства предоставили видеодоказательства.

Омбудсмен подчеркнул, что из 119 защитников определенная часть была верифицирована, как военнопленные, а другая часть верифицирована не была. Более того, трех военных считали такими, которые могли быть погибшими.

Лубинец добавил, что посещение является инструментарием для того, чтобы понять, что украинские защитники действительно живы:

Заявляю официально, что мы имеем договоренность о том, что до конца текущего года, накануне Рождества, будут осуществлены еще три посещения примерно аналогичного количества военнопленных. Полагаю, что мы сможем посетить таким образом через контрвизави до 400 наших граждан, сможем получить хоть какой-то доступ к ним.

Напомним, ранее мы уже писали, почему пленные оккупанты не хотят возвращаться в Россию.