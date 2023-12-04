Как информирует «НБН», в сообщении полиции Киева в социальной сети Facebook говорится, что правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства трагического случая.

Согласно обнародованной предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец жилья. Это киевлянин 1950 года рождения.

В сообщении полиции также отмечается, что предварительно было установлено, что взрыв гранаты произошел в результате ее детонации во дворе дома.

Правоохранители возбудили уголовное дело поданному факту по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате обстрела россиянами многоквартирного жилого дома в Херсоне, погибли мирные жители.