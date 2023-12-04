Как информирует «НБН», об этом украинский лидер заявил сегодня вечером, четвертого декабря, в своем очередном обращении к украинцам.

Так, во время своей очередной речи президент сказал, что представители Международной морской организации приняли резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море. Украинского успеха по возобновлению судоходства, а также работе нового зернового коридора.

Дословно из заявления Зеленского:

Кстати, этот экспортный коридор дал результаты по состоянию на текущее время. Более семи миллионов тонн груза.

Президент подчеркнул, что отныне Международная морская организация будет поддерживать украинские усилия. Сейчас действует соответствующее решение – оценить, какая нам нужна техническая помощь для нормальной работы морского коридора.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал передачу Украине кораблей для охраны «зернового коридора».