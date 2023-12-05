Как информирует «НБН», в Воздушных силах ВСУ в ТГ-канале рассказали, сколько вражеских небесных целей удалось уничтожить украинским защитникам.

В частности, согласно обнародованным данным, Воздушные силы Украины смогли ликвидировать 10 из 17 выпущенных БПЛА «Шахед» в разных регионах нашей страны.

По имеющимся данным, Россия направляла ракеты по гражданским объектам Херсонской и Донецкой областей.

Для отражения воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные подразделения, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сейчас Украина разрабатывает для ВСУ длинные ракеты «Нептун».