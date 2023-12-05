Как пишет «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, об это в комментарии ERR заявила спикер МИД Эстонии Брита Кикас.

«Мы с уважением относимся к праву на протесты водителей грузовиков. Но это, к сожалению, стало причиной сложной ситуации, в связи с которой возникли проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики», — отметила чиновница.

Отметим, что дипломаты демарш воспринимают как обращение одного правительства к другому с целью привлечь внимание к определенной проблеме.

Брита Кикас надеется, что Польша, Украина и Европейская комиссия «в ближайшее время» смогут найти решение проблемы, в то время как Эстония будет искать решение с новым польским правительством.

«Глава МИД Маргус Тсахкна провел беседу с экс-министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Также в скором времени запланирован визит нового министра иностранных дел Польши в Таллинн, и там непременно будет обсуждаться этот вопрос», – отметила Кикас.

Напомним, ранее в Польше назвали вероятные сроки нападения России на страны НАТО.