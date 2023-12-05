Как пишет «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

Он отметил факт роста активности авиации врага до 18 авиаударов. В том числе, оккупанты после определенного затишья возобновили использование штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. К тому же еще 7 военнослужащих врага сдались в плен. В районе операционной зоны ОСУВ Таврия общие потери врага составили 428 человек.

«Удалось уничтожить 21 единицу военной техники противника. В том числе, 5 ББМ, 2 артиллерийские системы, 10 БпЛА и 2 единицы специальной техники», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы уже писали о словах спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна относительно наступления россиян на Авдеевку.