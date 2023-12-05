В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель 47-й ОМБр рассказал, что ситуация в районе Авдеевки остается сложной, путинские оккупационные силы не прекращают атаки на город, информирует «НБН».

Лазуткин подтвердил, что есть угроза окружения Авдеевки, которую «вторая армия мира» штурмует большими силами, игнорируя все правила и обычаи ведения войны.

Несмотря на то, что российские захватчики стремятся выполнить приказ Путина, пока им не удается окружить город благодаря контратакам защитников с укрепленных позиций, а также ударам по скоплению «освободителей» и их техники. Также ВСУ удается сохранять свои логистические пути, снабжение по которым усложняют регулярные вражеские обстрелы.

По словам представителя 47-й отдельной механизированной бригады, помимо малых пехотных групп ВС РФ начали применять технику, поскольку за ночь земля немного примерзла.

Ранее в ВСУ рассказали о случаях отказа «освободителей» идти на штурм Авдеевки.