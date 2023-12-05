Партизаны «Атеш» рассказали, что в крымских воинских частях ухудшилась ситуация из-за борьбы ФСБ с инакомыслием в армии. Силовики используют методы КГБ: находят недобропорядочных солдат, которые «стучат» на сослуживцев, получая за это деньги, продвижение по службе и возможность не участвовать в боевых действиях, информирует «НБН».

Также командование ВС РФ делает все, чтобы срочники и мобилизованные перешли на контрактную службу. Оккупанты унижают, бьют таких солдат, не дают им отгулы и создают проблемы во время дежурства. Три матроса покончили с собой, не выдержав такого давления. Эти инциденты захватчики скрывают от общественности.

Помимо этого, в крымских воинских частях с большими потерями командование ЧФ РФ часто устраивает проверки, усложняя срочникам и мобилизованным условия и так тяжелой службы.

Как сообщалось, в РФ пожаловались на массированный удар БПЛА по Крыму в ночь на 5 декабря. СМИ сообщили, какой объект атаковали дроны на территории Феодосии.