Как информирует «НБН», об этом сделал заявление командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в ТГ-канале.

Дословно из заявления Олещука:

Давно в нашем активе не было сбитых российских «сушек»! Но мы исправим эту ситуацию! Видимо, скоро крейсер «Москва» станет авианосцем! Рад сообщить вам, что в районе острова Змеиный был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по южной части Одесской области.

Согласно словам Олещука, украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую «сушку» вслед за «русским военным кораблем».

Напомним, ранее мы писали о потерях России на фронте в Украине за последние сутки.