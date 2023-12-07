В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики сообщил, что бойцы «Ахмата» демонстрируют «успехи», в частности они атаковали вышку ретранслятора на территории Белгородской области, информирует «НБН».

По словам соратника кремлевского диктатора, чеченские боевики точным залпом нанесли удар по объекту в приграничном районе Российской Федерации, якобы лишив Силы обороны Украины связи и возможности вызвать подкрепление.

Кадыров утверждает, что обстрел вышки связи якобы позволил его наемникам перехватить инициативу и быстро уничтожить бойцов ВСУ, поблагодарив командиров «Ахмата» за «грамотную организацию спецопераций».

Напомним, в конце ноября партизаны «демилитаризовали» автомобиль чеченских боевиков. Мелитопольский городской глава Иван Федоров сообщил подробности операции сил сопротивления.