Гетьман сообщил, что путинские оккупационные силы спешат взять под контроль Авдеевку, в районе которой сосредоточили около 40 тысяч бойцов, и добиться хоть каких-то успехов на поле боя к середине месяца.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Эксперт объяснил, почему у захватчиков именно такой дедлайн захвата Авдеевки. По его словам, именно в середине декабря кремлевский диктатор Владимир Путин заявит о намерении пойти на президентские выборы в следующем году.

Майор отметил, что президенту-агрессору во время избирательной компании важно получить хорошие новости с фронта, поэтому командование российских войск не будет жалеть живой силы для атак на город.

Напомним, представитель 47-й ОМБр заявил, что есть угроза окружения Авдеевки, сообщив о ситуации в районе города.