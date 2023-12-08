В эфире национального телемарафона спикер командования ВС ВСУ объяснил, почему украинцам сообщили об угрозе, когда бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 «второй армии мира» уже находились на пусковых рубежах, информирует «НБН».

Обычно воздушную тревогу объявляют до того, как авиация российских оккупационных сил долетит до Каспия, однако, по словам Игната, ВС ВСУ не всегда оперативно получают информацию.

Полковник напомнил, что предупреждает об опасности украинская разведка, кроме того, западные партнеры предупреждают Киев о взлетах боевых самолетов ВС РФ, пусках баллистических и крылатых ракет.

По словам спикера Воздушных сил, сегодня у украинцев было достаточно времени с момента выхода бомбардировщиков оккупантов на пусковой рубеж, чтобы пройти в укрытие, поскольку захватчики атаковали крылатыми ракетами, которые летят со скоростью 650-900 км/ч.

Ранее Игнат высказался об эффективности работы мобильных огневых групп.