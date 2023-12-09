Как пишет «НБН«, об этом сказано в сообщении Министерства энергетики.

«В связи с повреждением генерирующего оборудования на фоне обстрелов в прифронтовой зоне и более высокого потребления в энергосистеме наблюдается несущественный дефицит электроэнергии (около 1,4% от суточного объема потребления)», — указали в ведомстве.

По данным Минэнерго, в краткосрочный аварийный ремонт вывели блок ТЭС — его возврат в работу запланирован в течение суток. Чтобы покрыть генерацию, будут применяться дополнительные инструменты – резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от государств-соседей.

На протяжение сегодняшнего дня, 9 декабря, предусмотрен электроэнергии в объеме до 5 193 МВт-час. Экспорта не будет.

«В целом ситуация остается контролируемой. Энергосистема сбалансирована. Графики отключения не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей. Но важно уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00)», — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, ранее мы уже писали о том, готова ли энергосистема Украины к зиме?