О том, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Аргентину с целью получения поддержки стран Глобального Юга, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По мнению издания, Владимир Зеленский намеревается созвать всеохватывающий мирный саммит для продвижения украинской «Формулы мира», основа которой — полный вывод российских войск вторжения и возвращение Украины в границы 1991-го года.

В частности, украинский лидер попытается наладить отношения с правительствами государств Африканского континента, Азии и Латинской Америки, вопреки тому, что поддержка Киевом Иерусалима не совпадает с позициями отдельных глав данных стран.

Помимо того, президент Украины может воспользоваться инаугурацией Хавьера Милея как поводом для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым, судя по всему, попробует урегулировать разногласия касательно интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее мы писали о том, что в Польше объясняли, почему контакты Зеленского и Дуды стали «менее интенсивными».