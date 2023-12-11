В комментарии изданию DW представитель военной разведки рассказал, что тяжелые металлы, которыми была отравлена жена генерала, попали в ее организм из пищи. При этом он подчеркнул, что нужно дождаться результатов внутреннего расследования, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, Марианна Буданова продолжает лечиться в одной из клиник Киева. Также он высказался о том, как ртуть и мышьяк могли попасть в еду жены главы ведомства, ведь супруги не раз говорили о том, что с начала полномасштабной войны они живут в кабинете военачальника, где для них более безопасно.

Юсов объяснил, что жена генерала не живет в бункере круглосуточно. Буданова ведет активную социальную и общественную жизнь, в частности занимается преподавательство деятельностью. По этой причине сценариев отравления может быть много.

Напомним, об отравлении жены главы ГУР стало известно 28 ноября. СМИ утверждают, что женщину травили так же, как и экс-главу Грузии Михеила Саакашвили. Кроме того журналисты рассказали, кто стоит за покушением на Буданову.