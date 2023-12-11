Как информирует «НБН», об этом говорится в материале КГВА, а также в Воздушных силах ВСУ и КОВА.

Так, сообщается, что в столице Украины Киеве раздались звуки взрывов. А уже после этого в столице была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе.

Немного позже, в 05:02 в столице Украины отменили воздушную тревогу.

А вот издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники пишет, что взрывов в Киеве прозвучало около десяти.

Касательно последствий нанесенного Россией воздушного удара по столице, глава КГВА Сергей Попко отметил, что в результате сбивания вражеских ракет в районах столицы произошло падение обломков. Это привело к последствиям – есть повреждения и пострадавшие, информация о чем еще уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали, что завод Rheinmetall вУкраине намерен производи ть средства ПВО.