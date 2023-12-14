Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», на официальном сайте немецкого правительства говорится, что помимо вышеуказанного средства ПВО Украине также было передано девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, почти четырнадцать тысяч боеприпасов 155-мм калибра со складов Бундесвера и промышленности, трех дистанционных систем для разминирования, а также четырнадцать антидроновых систем.

Помимо того Украина получила от ФРГ восемь тяжеловозов Zetros, четыре полуприцепа к тягачам, восемь автоцистерн Zetros, четыре автомобиля со склада Бундесвера и промышленных запасов, а также 47 400 боеприпасов калибра 40 мм.

Примечательно, что в перечне запланированной к отправке помощи впервые упоминаются 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что истребители ФРГ не сбили «Шахеды» в воздушном пространстве НАТО.