В эфире «Радио Свобода» спикер командования ВС ВСУ напомнил, что аэробаллистические ракеты имеют очень большую скорость, поэтому от объявления тревоги до прилета на Хмельнитчине прошло около 10 минут. Также ВС РФ имитировали воздушные цели с помощью радиоэлектронной борьбы, информирует «НБН».

По словам Игната, россияне хотят ввести в заблуждение и рассредоточить внимание наших военных, чтобы получить преимущество. Журналист поинтересовался, стали ли атаки армии Путина более агрессивными, на что полковник ответил, что за 1-1,5 года фактически ничего не поменялось.

Представитель Воздушных сил отметил, что оккупанты имеют больше возможностей для обстрелов благодаря дронам-камикадзе, однако массированные удары ракетами они себе позволить не могут.

Игнат уточнил, что, если бы у захватчиков был запас крылатых ракет, как в прошлом году, они начали атаковать Украину ими уже с начала осени.

Ранее Игнат высказался об актуальности американских истребителей F-16 для нашей страны.