Издание «Радио Свобода», изучив кадры ночного пожара в Мариуполе, установило, что один из очевидцев зафиксировал огонь на территории ТЦ «Порт-Сити», который был разрушен в начале полномасштабной войны, информирует «НБН».

В кадр попал флаг строительной компании «ЕКС» из страны-агрессора, которая занимается восстановлением жилых домов в городе. Из отзывов о компании в Сети журналисты выяснили, что нанятые компанией вахтовики живут в районе ТЦ.

Также сотрудники СМИ нашли в соцсети «ВКонтакте» фото с места съемки пожара, сделанное осенью прошлого года. Кадр запечатлел российский бронеавтомобиль «Тигр» с символикой оккупационных войск.

Источники РФ заявили, что по Мариуполю был нанесен удар ракетами Storm Shadow. По информации советника городского главы Петра Андрющенко, прилетело по двум объектам, на одном из которых находились системы ПВО и военная техника армии Путина.

Напомним, 12 декабря «бавовна» посетила нефтебазу в Воронеже. Легион «Свобода России» показал кадры подрыва объекта.