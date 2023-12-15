Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом Рустем Умеров заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Дословно из заявления Умерова:

Сельский глава имеет все права лично формировать и ставить свою подпись под повестками, согласно постановлению правительства Украины №352

По словам министра обороны Украины, иные вопросы, которые в настоящее время прорабатываются законодательно, после принятия Верховной Радой Украины, также будут озвучены.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что адвокат пояснил, когда в Украине начнут «выписывать» электронные повестки.