О том, что на территории Авдеевки в Донецкой области все еще остается чуть более 1 200 человек, при этом, численность желающих покинуть город сократилась, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы местной ГВА Виталия Барабаша, прозвучавшее в эфире «Единых новостей» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Барабаша, в пятницу, 15-го декабря, из Авдеевки удалось вывезти 5 гражданских, но в городе по-прежнему остается еще 1 230 человек. Кроме того, в среднем ежедневно на эвакуацию соглашаются от 3 до 6 человек. Таким образом, в течение всего периода обострения, с Авдеевского направления захотели выехать лишь 350 человек.

Глава ГВА добавил — в основном население Авдеевки проживает в подвалах многоэтажных и частных домов, и лишь изредка выходит в квартиры.

Ранее мы писали о том, почему наступление путинских оккупационных сил на Авдеевку Донецкой области может стать финальным штурмовым аккордом для россиян этой зимой.