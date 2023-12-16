Как информирует «НБН», об атаке на Крым говорится в ТГ-канале Минобороны России, а также пабликах «Крымский ветер» и «Крым.Реалии».

Так, во временно оккупированном Крыму проинформировали местные «власти» о взрывах. В частности, это сделал так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развлекаев. В свою очередь оборонное ведомство Российской Федерации написало о масштабной атаке беспилотниками.

Согласно информации, обнародованной корреспондентом «Крым.Реалии», в центральной части города Севастополь можно было услышать несколько пусков реактивных бомбометов. А после этого и вовсе раздался очень громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя.

Как известно, так называемый «губернатор» Разважаев написал, сто ПВО РФ якобы ликвидировала один БПЛА. Также он добавил, что повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

В свою очередь «Крымский ветер» сообщает о том, что в Жэанкое произошли сразу два взрыва. В результате там было перекрыто движение через КПП «Джанкой».

Немного позже в «Крым.Реалии» появилась информация со ссылкой на местное население, что в районе между Межводным и Черноморским работает ПВО РФ. Кроме того, противовоздушная оборона также работала в районе Геническа.

В 21:45 по Москве Министерство обороны России проинформировало, что ПВО РФ на протяжении двух часов уничтожила двадцать шесть БПЛА, выпущенных Украиной.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СБУ нанесла удары беспилотниками по военным объектам России в Крыму.