Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Суспільного».
Дословно из обнародованного сообщения:
В Кропивницком раздались звуки взрывов.
В настоящее время никакой официальной информации о причинах или последствиях взрывов не поступало.
Ранее перед этим в Воздушных силах ВСУ сделали заявление о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Впоследствии она изменила курс в направлении Кропивницкого.
В результате в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей призвали быть в укрытиях.
Напомним, ранее на днях мы уже писали о взрывах в Одессе.