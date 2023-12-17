Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Суспільного».

Дословно из обнародованного сообщения:

В Кропивницком раздались звуки взрывов.

В настоящее время никакой официальной информации о причинах или последствиях взрывов не поступало.

Ранее перед этим в Воздушных силах ВСУ сделали заявление о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Впоследствии она изменила курс в направлении Кропивницкого.

В результате в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей призвали быть в укрытиях.

Напомним, ранее на днях мы уже писали о взрывах в Одессе.