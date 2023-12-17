Как информирует «НБН», об этом сообщают множество украинских СМИ со ссылкой на информацию, обнародованную в военных кругах.

При этом источники информации подтвердили, что аналогичные устройства для прослушивания были найдены также и у помощников главокма ВСУ.

Также известно, что вышеупомянутые устройства были обнаружены в кабинетах вышестоящих лиц армии Украины в воскресенье, во время проверки.

Пока что никаких других деталей инцидента не обнародовано не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Залужный запланировал новое наступление ВСУ на 2024 год.