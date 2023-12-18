КМИС с 29 ноября по 9 декабря провел соцопрос, поинтересовавшись у граждан, доверяют ли они Зеленскому, Залужному и ВСУ. Результаты исследования показали, что за год доверие украинцев к президенту существенно снизилось с 84% респондентов в декабре прошлого года до 62% опрошенных в декабре этого года.

В прошлом году главе государства не доверяли 5% украинцев, сейчас – 18%, информирует «НБН».

Также итоги опроса показали, что главнокомандующему ВСУ доверяют 88% граждан, о недоверии заявили всего 4% опрошенных. Что интересно, уровень доверия украинцев не изменился к вооруженным силам – показатель 96% зафиксирован как в декабре прошлого года, так и в этом месяце.

Социологи отметили, что одновременно доверяют и лидеру украинцев, и военачальнику 59% респондентов.

Ранее в КМИС рассказали, сколько украинцев симпатизируют Палестине в войне Израиля с террористами группировки ХАМАС.