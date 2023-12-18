Как информирует «НБН», данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро, восемнадцатого декабря, говорят о том, что защитники нашей страны уничтожили 1090 оккупантов, 44 танка, 60 единиц ББМ.

Помимо того, войска РФ потеряли за последние двадцать четыре часа на фронте в Украине тридцать восемь артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, а также средство противовоздушной обороны.

В сообщении Генштаба ВСУ также говорится, что за последние сутки Украина уничтожила 12 единиц БПЛА, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ПВО Украины уничтожила все выпущенные врагом за ночь по территории нашей страны БПЛА.