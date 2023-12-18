Как информирует «НБН», в материале «Европейская правда» со ссылкой на DR, говорится, что в помощи, в том числе, будут боевые машины пехоту.

Так, глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсенчм вместе коллегой из Швеции объявили что Вооруженные силы Украины помощь общей стомостью 1,8 миллиарда датских крон.

В пакет предоставляемой Киеву помощи войдут порядка двух десятков БМП шведского производства. Также будут доставлены гибриды бронетранспортера и шведских БМП – В пакет входят также запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.

Нак минувшей неделе, как известнео, в Дании сообщили о еще одних планах страны оказать помощь Украине.