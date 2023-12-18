Как информирует «НБН», о взрыве в городе сообщили сразу несколько источников – городской портал «Новости Кременчуга», глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, а также спикер ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Насколько известно, сигнала воздушной тревоги в городе объявлено не было. Однако после произошедшего ЧП он таки сработал.

В материале издания говорится:

Согласно предварительным данным, не исключено, что произошел техногенный взрыв на одном из производственных предприятий в городе.

Немного позже издание обновило информацию, добавив данные о том, что вскоре последовал еще один взрыв, но уже меньшей силы. А после первого, как отмечали горожане в социальных сетях, у них открывались окна и даже «качнуло дома».

Ссылаясь на сообщение главы Кременчугской районной военной администрации Олега Ледника, пострадавших, по предварительной информации, от взрыва нет.

Вскоре после того, как прозвучал второй взрыв, Олег Ледник подтвердил информацию о том, что на одном из городских предприятий произошел сбой в техническом процессе. Ледник добавил, что никакие слухи о распространении или движении на город облака сероводорода или азота не являются правдой.

Глава Полтавской ОВА Пронин, в своей черед, также проинформировал о взрыве в Кременчуге на одном из предприятий.

В результате происшествия пострадавших нет. На месте инцидента работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о взрывах, которые прозвучали в Кропивницком.