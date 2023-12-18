В комментарии изданию «РБК-Украина» генерал рассказал, что «прослушку» нашли в кабинете, который он должен был использовать сегодня. По его словам, это помещение не является постоянным, у военачальника есть несколько мест, где он работает.

В этом кабинете, где нашли прослушивающее устройство, он давно не был, однако помещение все равно решили проверить, информирует «НБН».

Залужный не считает, что «прослушку» в его офисе мог установить кто-то из Генерального штаба, отметив, что с «ушами» давно не работает. Главнокомандующий ВСУ добавил, что расценивает инцидент в его командном пункте «как войну».

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что в кабинете генерала нашли самодельный микрофон от прослушивающего устройства. После этого «прослушку» нашли в еще одном помещении офиса военачальника.