В эфире национального телемарафона представитель командования ВС ВСУ рассказал, что истребители F-16 не пригодятся защитникам во время атак «второй армии мира» баллистическими ракетами на нашу страну, информирует «НБН».

По слова представителя Воздушных сил, баллистика россиян – это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Американские боевые самолеты способны же ликвидировать аэродинамические, наземные и надводные цели.

Говоря о передаче американских истребителей, спикер ВС ВСУ рассказал, что кардинально новой информации относительно поставок этой авиации на сегодня нет. На площадках в разных странах продолжается подготовка украинских пилотов и персонала к работе с F-16.

В то же время полковник заверил, что Киев ожидает западные самолеты, которые помогут ВСУ получить доминирование в воздухе и дать отпор авиации российских оккупационных сил.

Ранее глава Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев получит американские истребители в краткосрочной перспективе.