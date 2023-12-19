Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В частности, в сообщении говорится, что госпредприятие «Агентство оборонных закупок» объявило тендер на закупку внедорожников для ВСУ. Есть планы приобрести 1016 автомобилей.

Отмечается, что транспортные средства обязательно должны быть полноприводными, а их грузоподъемность не менее 800 кг и клиренсом не менее 180 миллиметров.

По всем ожиданиям, стоимость одного такого транспортного средства может составить не более одного миллиона и семьсот тысяч гривен.

Участники смогут подавать свои предложения до 27 декабря. Дальше будет продолжаться рассмотрение и определение победителя. До 15 марта 2024-го транспортные средства типа Pick-Up поставят в войска.

В Минобороны отмечают, что подобную массовую закупку внедорожников для армии государство проводит впервые.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Италия продлила военную помощь для Украины на 2024 год.