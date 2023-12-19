Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в Генштабе, в частности, проинформировали, что вражеские силы не отказались от намерения выбить наши подразделения с левого берега Днепра, совершив восемь попытлок штурмовых действий. В итоге противник получил достойный отпор и отступил с потерями.

Также в ведомстве добавили, что украинские подразделения устойчиво держат позиции обороны, стоя на своих занятых позициях. Вооруженные силы Украины наносят огневое поражение противнику и продолжают меры по расширению плацдарма.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что авдеевский коксохимический комбинат разрушен до такой степени, что предприятие восстановлению не подлежит.