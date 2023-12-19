В эфире телеканала «Мы – Украина» спикер пресс-центра рассказал, что путинские оккупационные силы в этой зоне фронта уменьшили количество штурмов. В то же время эти операции «второй армии мира» стали более массовыми – россияне бросают больше пехоты, танков и другой бронетехники, информирует «НБН».

Штупун обратил внимание на то, что российские захватчики начали беречь свою бронетехнику. Ранее БТР и другие боевые машины после высадки десанта под Авдеевкой оставались на поле боя и прикрывали пехоту.

В последнее время наблюдается другая ситуация – техника ВС РФ сразу отходит назад, а «освободители» становятся мясом. Помимо этого, путинские оккупационные силы для поддержки атак пехоты используют БПЛА и авиацию.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации на трех направлениях, где продолжает наступать армия страны-агрессора.