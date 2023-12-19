По результатам соцопроса, который КМИС провел с 4 по 10 декабря, граждане Украины наибольшее доверие демонстрируют главе государства Владимиру Зеленскому – 77% (не доверяют – 22%). На втором месте в рейтинге оказался телеведущий и волонтер Сергей Притула – 69% (не доверяют –25%). В тройку лидеров вошел мэр столицы Виталий Кличко – 52% (не доверяют – 43%), информирует «НБН».

Вслед за ними идет группа политических деятелей, которым украинцы больше не доверяют, чем доверяют.

На четвертом месте оказался глава Офиса Зеленского Андрей Ермак – ему доверяют 33% респондентов (не доверяет – 51%). Пятую строчку рейтинга занимает бывший лидер украинцев Петр Порошенко, ему доверяют 27% опрошенных (не доверяют – 68%). Ниже экс-президента расположился экс-глава ВРУ Дмитрий Разумков, ему доверяют 25% граждан (не доверяют – 37%).

Аутсайдерами стали бывший советник ОПУ Алексей Арестович (доверяют – 11% опрошенных, не доверяют – 78%), народные депутаты Юлия Тимошенко (доверяют – 10% украинцев, не доверяют – 87%) и Юрий Бойко (доверяют – 9% респондентов, не доверяет –71%).

Ранее КМИС выяснил уровень доверия украинцев к президенту, главнокомандующему ВСУ и вооруженным силам.