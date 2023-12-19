В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» обратила внимание на то, что более трех недель не наблюдаются ракетоносители страны-агрессора на боевом дежурстве в Черном море, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, погодные условия отражаются на активности «второй армии мира» в море, где враг практически свернул свою корабельную группировку. На сегодня в Черном море патрулируют два боевых суда ВС РФ, в Азовском – один, которые стараются держаться в безопасном районе.

Гуменюк отметила, что россияне снарядили ракетоносители, для выхода на боевое дежурство им достаточно двух-трех часов. При этом, по всей видимости оккупанты не используют корабли не из-за шторма. Враг выжидает нужный момент для нанесения удара, вероятно, намерен атаковать в период более сильных морозов для энергетического террора.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему западные истребители F-16 не помогут защитникам в борьбе с баллистикой.