Как информирует «НБН», об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Согласно его словам, Бахмутское направление в настоящее время штурмуют приблизительно 62 тысячи россиян, однако их количество ежедневно уменьшается.

Как заявил Фитьо, россияне всячески пытаются продвигаться в сторону Временного Яра. В это же время украинские силы активно стоят в обороне. В частности, на протяжении последних суток там было отражено шесть вражеских атак.

Помимо того, вражеские силы пытаются наступать в районе Ивановского, Клещеевкеи, Богдановки, а также Андреевки.

На данных направлениях за минувшие сутки оккупационные силы запустили 19 БПЛА-камикадзе, а также осуществили 344 обстрела

Дословно из заявления Фитьо:

Вражеские силы всячески пытаются давить на Бахмутском направлении. Наблюдается присутствие российских десантников, а также подразделений морской пехоты, штурмовики Z и V, сформированные из бывших заключенных.

Напомним, ранее Фитьо рассказал, как погода вынудила РФ изменить тактику на Бахмутском направлении.