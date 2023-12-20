В интервью изданию OBOZ.UA Свитан рассказал, что после президентских выборов в РФ Путин может провести мобилизацию. Сейчас ключевая задача «освободителей» – не захват, так как они не способны на масштабное наступление, а удержание уже оккупированных регионов Украины.

При таком сценарии россиянам дополнительная живая сила не нужна, нынешнего количества солдат для обороны им будет достаточно, информирует «НБН».

По словам эксперта, если боевые действия будут «заморожены», Кремль получит возможность для восстановления своей армии. Свитан считает, что через 3-5 лет кремлевский диктатор может начать реализацию другого захватнического плана – попытаться выйти на Балканы, однако не через украинскую территорию, а через Приднестровье.

Напомним, командующий бельгийской армии рассказал, какие страны могут стать следующими мишенями российской агрессии после Украины.