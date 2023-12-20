О том, что из-за ночного российского удара по этому городу пострадали 4 детей, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам Прокудина, у 13-летней девочки — взрывная травма и осколочное ранение нижней конечности (медиками оказана вся необходимая помощь на месте, и ребенка не стали отправлять на госпитализацию по желанию родителей). Еще трое детей, 2-х, 4-х и 9-ти лет, вместе с мамами разместили в больнице, где им предоставили надлежащую медпомощь — обошлось без ранений, но вследствие испуга, с пострадавшими ведут работу психологи.

Глава Херсонской ОВА подчеркнул — во время вражеской атаки, дети с родителями находились дома и смотрели мультфильмы, планируя то, как будут встречать Новый год, но их жилье уничтожило государство-террорист.

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