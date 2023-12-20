Британская разведка обратила внимание на то, что в последние недели украинцы начали активнее улучшать полевые укрепления, так как ВСУ занимают оборонительную позицию вдоль большей части линии фронта. В ведомстве напомнили, что в конце ноября глава государства Владимир Зеленский призывал ускорить фортификацию на главных направлениях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В разведке Великобритании подчеркнули, что также украинцы создали укрепления на границе с Республикой Беларусь, используя противотанковые рвы, «зубы дракона» и колючую проволоку.

В сообщении сказано, что ситуация на фронте статична, путинские оккупационные силы осуществляют локальные наступления на нескольких участках. При этом отдельные атаки «второй армии мира» редко превышают размер взвода. Британская разведка считает маловероятным большой прорыв войск РФ на фронте.

Напомним, в Варшаве оценили военный потенциал страны-агрессора и спрогнозировали сроки вторжения оккупантов в Польшу.