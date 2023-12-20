В Генеральном штабе Украины сообщили, что российским захватчикам не хватает снарядов отечественного производства, поэтому они вынуждены пользоваться артиллерийскими и минометными боеприпасами, которые Ким Чен Ын передал Кремлю.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

В Генштабе отметили, что состояние «подарков» от Пхеньяна неудовлетворительное. Часто снаряды северокорейского производства разрываются прямо в стволах пушек и минометов «второй армии мира».

В результате таких инцидентов путинские войска теряют технику и личный состав. Известно, что такие случаи происходили в группировке войск «Днепр», которой командует генерал-полковник ВС РФ Михаил Теплинский.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, как руководство страны решает проблему дефицита снарядов.