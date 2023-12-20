В эфире национального телемарафона представитель военной разведки сообщил, что россияне после наступления на Украину в феврале прошлого года увеличили производство ракет. Однако этого по-прежнему недостаточно для восполнения запасов соответствующего оружия в армии Путина.

Юсов добавил, что страна-агрессор также продвигается в выпуске дронов, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ уточнил, что в целом военно-промышленный комплекс государства-террориста работает на восполнения потерь, которые «вторая армия мира» понесла в ходе военной агрессии против Украины.

Представитель ведомства добавил, что Российская Федерация сегодня производит больше ракет, чем до 24 февраля 2022 года. Однако оккупанты не могут говорить о восстановлении арсенала до того уровня, который был у страны-агрессора в начале большой войны.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали, почему путинские оккупационные силы не атакуют нашу страну ракетами с моря.