Telegram-канал «Крымский ветер» рассказал о последствиях утренней «бавовны» в Крыму. Сообщается, что около 04:00 в селе Солнечногорское вблизи Алушты было не менее трех попаданий по территории военной части 28735 пункта управления ФСБ РФ, информирует «НБН».

По предварительным данным удар был нанесен при помощи БПЛА. Один сотрудник спецслужбы получил ранение, также повреждена антенна спутниковой связи.

Также около 05:00 был осуществлен обстрел 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС РФ ракетами Storm Shadow.

По объекту, расположенному в селе Витино Сакского района, прилетело минимум дважды. В результате атаки повреждена одна единица техники оккупантов.

Напомним, 19 декабря власти Брянской области пожаловались на три атаки за утро.