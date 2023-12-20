Как сообщает «НБН«, об этом в комментарии телеканалу Еспресо заявил руководитель отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук.

По его словам, больше всего выезжающих – это водители грузовых перевозок, которые сопровождают лиц с инвалидностью, а также непосредственно граждане с инвалидностью, и многодетные мужчины, на воспитании которых находятся трое и более детей.

Украинское законодательство не предоставляет детали системы контроля и перспективу контроля за лицом, которое является сопровождающим лица с инвалидностью. Это значит, что одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди с основой на акт установления факта ухода, который выдается кому-либо; он не является защищенным, его можно подделать. Поэтому с одним лицом, имеющим инвалидность, могут выехать несколько человек. В то же время нет возможности проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Нужно совершенствовать эту систему. Минсоцполитики должно урегулировать этот вопрос, — отметил пограничник.

В то же время Матвийчук добавил, что у значительного процента выезжающих за границу мужчин есть справки о непригодности к военной службе.

Напомним, ранее Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что сейчас военное рукоовдство страны подумывает над мобилизацией 450-500 тысяч украинцев.