В эфире национального телемарафона секретарь СНБО высказался о словах украинского лидера о том, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще 400-500 тысяч украинцев, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что вопрос призыва такого количества людей в армию обсуждался на четырех последних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

Данилов подчеркнул, что мобилизация действительно необходима, ведь несправедливо, когда одни защищают страну, а другие, в частности представители власти, находятся за границей, отдыхают на курортах.

По словам секретаря СНБО, во время пресс-конференции украинский лидер сообщил именно видение Генерального штаба по мобилизационным мероприятиям, однако окончательное решение будет принимать парламент.

Напомним, что российские захватчики запаниковали из-за слов Зеленского о призыве 400-500 тысяч украинцев в ВСУ.