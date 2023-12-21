Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что после получения американских истребителей Украине их необходимо модернизировать. Только так F-16 смогут противостоять серьезной «машине» врага, информирует «НБН».

Как объяснил полковник, авиация государства-террориста насчитывает 1500 боевых самолетов, в частности российские оккупанты имеют многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35.

По словам представителя Воздушных сил, нужно, чтобы полученные Украиной F-16 не уступали по параметрам этим боевым самолетам «второй армии мира». Игнат уточнил, что ВС РФ используют против нашей страны не всю свою авиацию, однако их истребители технологически более развиты.

Ранее Игнат ответил, помогут ли F-16 защитникам в ликвидации баллистических целей.