В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил сообщил, что большую часть дронов-камикадзе, которыми в ночь на 21 декабря «вторая армия мира» атаковала нашу страну, уничтожили мобильные огневые группы, информирует «НБН».

По словам представителя ВС ВСУ, эффективная работа мобильных огневых групп по ударным беспилотникам врага позволяет украинским войскам делать определенный запас зенитных ракет. Позже защитники будут использовать это оружие для ликвидации крылатых ракет, а также боевой авиации войск Российской Федерации.

Полковник сообщил, что с сентября прошлого года и до сегодняшнего дня путинские оккупационные силы выпустили по нашей стране 3700 ударных БПЛА, из них было сбито 2900 беспилотников.

Ранее Игнат рассказал, какое оружие крайне необходимо военным, которые находятся «на нуле».